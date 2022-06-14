منطقة البحرين اللوجستية توقع عقد إيجار مع شركة سمسا

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سمسا،‭ ‬أحد‭ ‬الشركات‭ ‬السعودية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬والشريك‭ ‬اللوجستي‭ ‬الأول‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقام‭ ‬بتوقيع‭ ‬العقد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والمهندس‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬موسى‭ ‬آل‭ ‬إسماعيل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬سمسا،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشئون‭ ‬الموانئ‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ومهند‭ ‬الخياط‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وحدة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬لشركة‭ ‬سمسا،‭ ‬والسيد‭ ‬شاجي‭ ‬جورج‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬سمسا‭ ‬البحرين،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والمواصلات‭ ‬واللوجستيات‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬شركة‭ ‬سمسا‭ ‬لتأسيس‭ ‬أعمالها‭ ‬وتشغيل‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شئون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬باختيار‭ ‬شركة‭ ‬سمسا‭ ‬لمنطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬كمقر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مساهمتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬لوجستية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭.‬‮»‬

وتنوي‭ ‬الشركة‭ ‬توسعة‭ ‬أعمالها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انشاء‭ ‬مستودعات‭ ‬حديثة‭ ‬الطراز‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬10‭,‬000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتوسعة‭ ‬قدرتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المتكاملة‭ ‬للشركات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬اختيارها‭ ‬للمنطقة‭ ‬نظراً‭ ‬لموقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ومطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬سريعة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

وستبدأ‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بإعداد‭ ‬دراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬والتصميمات‭ ‬الهندسية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمستودعاتها‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بناءها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سمسا‭ ‬هي‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬دأبت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أعمالها‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتها‭ ‬اللوجستية،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬الجودة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬أداء‭ ‬متميزة،‭ ‬وتم‭ ‬اختيارها‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬استكمالاً‭ ‬لميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬تسهيلات‭ ‬متكاملة‭ ‬وحصرية‭ ‬لشركات‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬2008،‭ ‬تمكنت‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬لتأسيس‭ ‬وتشغيل‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬كما‭ ‬أنها‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة،‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬نحو‭ ‬استقطاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬اللوجستية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كون‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المسارات‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬عليها‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬لزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬نحو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

‭ ‬