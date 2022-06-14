منطقة البحرين اللوجستية توقع عقد إيجار مع شركة سمسا

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات عقد إيجار جديد في منطقة البحرين اللوجستية مع شركة سمسا، أحد الشركات السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشريك اللوجستي الأول للعديد من الشركات المرموقة في المنطقة.
وقام بتوقيع العقد كل من الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس ماجد بن موسى آل إسماعيل المدير العام لشركة سمسا، وذلك بحضور السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشئون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات، ومهند الخياط مدير عام وحدة تطوير الأعمال الدولية لشركة سمسا، والسيد شاجي جورج مدير عام سمسا البحرين، وممثلين من قطاع الصناعة والمواصلات واللوجستيات بمجلس التنمية الاقتصادية والذين ساهموا في استقطاب شركة سمسا لتأسيس أعمالها وتشغيل أنشطتها في مملكة البحرين منذ عام 2017.
وبهذه المناسبة صرح الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة وكيل شئون الموانئ والملاحة: «نسعد باختيار شركة سمسا لمنطقة البحرين اللوجستية كمقر لها في مملكة البحرين، ونتطلع إلى مساهمتها الإيجابية في المصلحة الوطنية من خلال خلق فرص عمل للكوادر البحرينية وتوفير حلول لوجستية ذات جودة تلبي احتياجات الشركات المحلية.»
وتنوي الشركة توسعة أعمالها من خلال انشاء مستودعات حديثة الطراز على مساحة 10,000 متر مربع في منطقة البحرين اللوجستية وذلك ضمن إطار خطتها الاستراتيجية لتوسعة قدرتها الاستيعابية في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركات الدولية والمحلية، حيث يأتي اختيارها للمنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى وجود شبكة نقل سريعة تمتد إلى جسر الملك فهد المؤدي إلى المملكة العربية السعودية.
وستبدأ الشركة في الوقت الحالي بإعداد دراسات الجدوى والتصميمات الهندسية اللازمة لمستودعاتها والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من بناءها خلال العام المقبل.
والجدير بالذكر أن سمسا هي الشركة السعودية الأولى في الانطلاق نحو الأسواق العالمية والتي دأبت منذ بداية أعمالها على توسيع نطاق خدماتها اللوجستية، حيث حصدت على العديد من شهادات الجودة لضمان تقديم مستويات أداء متميزة، وتم اختيارها مرات عديدة كواحدة من الشركات التي تتمتع بأفضل بيئة عمل.
تم تصميم منطقة البحرين اللوجستية استكمالاً لميناء خليفة بن سلمان بهدف توفير بيئة استثمارية ذات تسهيلات متكاملة وحصرية لشركات القطاع اللوجستي المحلية والعالمية، حيث إنه منذ إطلاقها في 2008، تمكنت المنطقة من استقطاب عدد من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس وتشغيل أنشطتها في المنطقة.كما أنها رغم التحديات الراهنة، تواصل جهودها نحو استقطاب مزيد من الشركات اللوجستية للاستثمار في مملكة البحرين، كون القطاع اللوجستي أحد أهم المسارات التي ترتكز عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي نحو الناتج المحلي الإجمالي.
قد يهمك أيضاً :-
- أمير الرياض يستقبل سمو محافظ المجمعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء
- الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بتعليم جازان
- أمير الرياض يستقبل سمو محافظ المجمعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء
- أمير الرياض يدشن حملة “حق الله” التوعوية
- اخبار الخليج - منصة زين «دِزلي» تدخل في شراكة مع «ورشة سمسم» لتوفير محتوى تعليمي متميز لمنصتها الرقمية Zain Kids
كانت هذه تفاصيل خبر منطقة البحرين اللوجستية توقع عقد إيجار مع شركة سمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.