أمير الرياض يستقبل سمو محافظ المجمعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, ورئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي, وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول, بعد تحقيقهم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وهنأهم سموه بالبطولة, مشيداً بالمستويات الفنية التي أهلت الفريق في مشوار إنجازاته. ونوه سموه بالتطور والدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. أخبار قد تهمك وفي الختام تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة والتقطت الصور التذكارية.

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