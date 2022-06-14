الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بتعليم جازان

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات بتعليم جازان، وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جازان.

واشتمل الحفل على عرض لعدد من الأفلام الوثائقية التي تناولت جوانب الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع التعليم عموماً وتعليم جازان خصوصاً، والمنجزات والأهداف التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال العام الدراسي الحالي، ثم كلمة للطلاب المتفوقين.

بعد ذلك بدأت المسيرة الطلابية التي شارك فيها المتفوقون والمتفوقات، إضافة إلى أوبريت “خيوط الشمس” الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التوجيه الطلابي وشارك في أدائه طلاب وطالبات تعليم جازان.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أهمية تكريم المتفوقين والمتفوقات، والتي تنبع من الدور الإيجابي المتمثل في زيادة عدد المتفوقين والمتفوقات بحسب معايير الإدارة للتفوق عن الأعوام السابقة، لافتاً النظر إلى أنه جرى هذا العام تكريم 828 متفوقاً ومتفوقة، حيث بلغ عدد الطلاب 179 متفوقاً والطالبات 649 متفوقة، كما بلغ عدد المكرمين بالمرحلة المتوسطة 367 متفوقاً ومتفوقة، فيما بلغ عددهم بالمرحلة الثانوية 461 متفوقاً ومتفوقة.