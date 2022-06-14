أمير الرياض يدشن حملة “حق الله” التوعوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم حملة “حق الله” التوعوية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات, ومسؤولي الفرع.

وبين الشبانات أن الحملة تهدف إلى تعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه وهو من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, كما أن الحملة تمتد لـ6 أشهر وتستهدف خلالها منسوبيها والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع بكافة شرائحة عبر برامج متنوعة من النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة، وغيرها من البرامج التي تبين (حق الله).

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كما تسلم سموه نسخة من التقرير السنوي للرئاسة العامة للعام المالي 2021.