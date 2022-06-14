اخبار الخليج – منصة زين «دِزلي» تدخل في شراكة مع «ورشة سمسم» لتوفير محتوى تعليمي متميز لمنصتها الرقمية Zain Kids

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬أن‭ ‬منصتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بواجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬‮«‬دِزلي‮»‬‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أهلاً‭ ‬يا‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬ورشة‭ ‬سمسم‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬يتتبع‭ ‬مغامرات‭ ‬شخصيات‭ ‬بسمة‭ ‬وجاد،‭ ‬اللذان‭ ‬يستكشفان‭ ‬عالمهما‭.‬

وكشفت‭ ‬زين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬‮«‬دِزلي‮»‬‭ ‬و»ورشة‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استجابتها‭ ‬لهدف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ (‬4‭)‬،‭ ‬الخاص‭ ‬بتوفير‭ ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬للجميع،‭ ‬مبينة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬سيصبح‭ ‬محتوى‭ ‬وشخصيات‭ ‬‮«‬أهلاً‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬متاحاً‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬Zain Kids‭ ‬لعملاء‭ ‬زين‭ ‬في‭: ‬الكويت،‭ ‬السعودية،‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬البحرين،‭ ‬وأيضا‭ ‬لعملاء‭ ‬شركة‭ ‬عمانتل‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬فيها‭ ‬منصة‭ ‬زين‭ ‬‮«‬‭ ‬دزلي‮»‬‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬دِزلي‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تتماشى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفس‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬المؤسسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجموعة‭ ‬زين،‭ ‬وبينما‭ ‬يأتي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أهلاً‭ ‬يا‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬من‭ ‬مطوري‭ ‬برنامجيّ‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬يا‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬و»شارع‭ ‬سمسم‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يقدم‭ ‬محتوى‭ ‬يعزز‭ ‬التعلم‭ ‬المبكر‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬خصوصا‭ ‬المتأثرين‭ ‬بالنزاعات‭ ‬والنزوح،‭ ‬ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أهلاً‭ ‬يا‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬إنسانية‭ ‬أوسع‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاماً،‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬ورشة‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬حاملة‭ ‬الشعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الترفيهي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬اسما‭ ‬مألوفاً‭ ‬في‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭. ‬

وأكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تمثل‭ ‬جهداً‭ ‬آخر‭ ‬نحو‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬عروضها‭ ‬التعليمية‭ ‬للسوق‭ ‬توفر‭ ‬حلاً‭ ‬للغرض‭ ‬المزدوج‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬محتوى‭ ‬رقمي‭ ‬عال‭ ‬الجودة‭ ‬للشباب،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ضمان‭ ‬الاستجابة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لذا،‭ ‬فإنها‭ ‬تسعى‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لرؤية‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يتمتع‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تعليم‭ ‬جيد،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬تواجده‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رينيه‭ ‬سيلايا‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لشؤون‭ ‬البرامج‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬سمسم‭ ‬‮«‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرور‭ ‬ورشة‭ ‬سمسم‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬زين،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬Zain Kids،‭ ‬يمكن‭ ‬للأطفال‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالمحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬والشامل‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬أهلاً‭ ‬يا‭ ‬سمسم،‭ ‬وهو‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬التعلم‭ ‬الممتع‭ ‬ويبني‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ليصبح‭ ‬الأطفال‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬وقوة‮»‬‭.‬

وتدرك‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬النوعي‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬تأثير‭ ‬الجائحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مجتمعات‭ ‬رقمية‭ ‬شاملة،‭ ‬وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬محتوى‭ ‬‮«‬أهلاً‭ ‬سمسم‮»‬‭ ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬نطاق‭ ‬الوصول‭ ‬الرقمي‭ ‬الخاص‭ ‬بمجموعة‭ ‬زين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬المرونة‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬التقني‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التكاملية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬Digital Virgo،‭ ‬وهي‭ ‬شريك‭ ‬موثوق‭ ‬لمنصة‭ ‬زين‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬دِزلي‮»‬‭.‬