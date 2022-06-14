اخبار الخليج – عضو بهيئة التدريس في جامعة البحرين تنال بطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬العمارة‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أمل‭ ‬عطية‭ ‬محسن،‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ (‬الثانية‭) ‬للسيدات‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬القادسية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي،‭ ‬والفردي‭.‬

وهنأت‭ ‬رئيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي،‭ ‬المحاضرة‭ ‬أمل‭ ‬محسن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬وحيّت‭ ‬فيها‭ ‬روح‭ ‬التصميم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية‭ ‬للجميع،‭ ‬وكذلك‭ ‬إذكاء‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬الشريف‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬الاستعداد‭ ‬ويحفز‭ ‬على‭ ‬إتيان‭ ‬الفرد‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬محسن‭ ‬أن‭ ‬لعبها‭ ‬لرياضة‭ ‬الريشة‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬لدور‭ ‬الرياضة‭ ‬عموماً‭ ‬والريشة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬القلق‭ ‬والتوتر،‭ ‬وتحسين‭ ‬الحالة‭ ‬المزاجية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬المهام‭ ‬الوظيفية‭ ‬بجودة‭ ‬أفضل‭.‬

وأمل‭ ‬محسن‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013م،‭ ‬وعلى‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برمنغهام‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015م،‭ ‬تعمل‭ ‬محاضرة‭ ‬تصميم‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2022م

وعن‭ ‬تجربتها‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬بدأت‭ ‬لعب‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬سنة‭ ‬2017م‭ ‬بغرض‭ ‬الترفيه‭ ‬وتمضية‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬ثم‭ ‬تطور‭ ‬الموضوع‭ ‬إلى‭ ‬هواية،‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬ولاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والآن‭ ‬أصبحت‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تفضيلها‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضية‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التركيز،‭ ‬وعلى‭ ‬حركات‭ ‬مدروسة‭ ‬ومتقنة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬رياضة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحدي‭ ‬والإصرار،‭ ‬لإنجاز‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬وتساعد‭ ‬حركاتها‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬القلب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحريك‭ ‬كافة‭ ‬عضلات‭ ‬الجسم‮»‬‭.‬

ولفتت‭ ‬محسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬لم‭ ‬توقف‭ ‬تدريبها‭ ‬على‭ ‬لعبة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬حيث‭ ‬واصلت‭ ‬التدريبات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬ضمن‭ ‬مساحة‭ ‬محدودة‭.‬

وكانت‭ ‬المحاضرة‭ – ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬اللعبة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ – ‬حصدت‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2021م،‭ ‬وميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬وفئة‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2022م‭.‬

وأعربت‭ ‬محسن‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬بأن‭ ‬تحظى‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬بشعبية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤملة‭ ‬أيضاً‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وأن‭ ‬تمثل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬والعالمية‭.‬