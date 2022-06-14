اخبار الخليج – عضو بهيئة التدريس في جامعة البحرين تنال بطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت عضو هيئة التدريس في قسم العمارة والتصميم الداخلي في كلية الهندسة بجامعة البحرين أمل عطية محسن، على الميدالية الذهبية في بطولة المملكة (الثانية) للسيدات للريشة الطائرة، التي ينظمها مركز تمكين شباب القادسية، وذلك في فئة الزوجي، والفردي.
وهنأت رئيسة الجامعة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، المحاضرة أمل محسن على هذا الإنجاز، وحيّت فيها روح التصميم للوصول إلى الفوز بهذه البطولة، مشيرة إلى أهمية الرياضة في الصحة البدنية والنفسية للجميع، وكذلك إذكاء روح التنافس الرياضي الشريف الذي يرفع الاستعداد ويحفز على إتيان الفرد بأفضل ما لديه.
ومن جانبها أكدت محسن أن لعبها لرياضة الريشة يساعد على التركيز في المهام الأكاديمية، لدور الرياضة عموماً والريشة خصوصاً في تقليل القلق والتوتر، وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام، مما ينعكس إيجاباً على إنجاز المهام الوظيفية بجودة أفضل.
وأمل محسن الحاصلة على البكالوريوس في التصميم الداخلي بجامعة البحرين في العام 2013م، وعلى الماجستير في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة في العام 2015م، تعمل محاضرة تصميم داخلي في جامعة البحرين منذ يناير من العام الجاري 2022م
وعن تجربتها قالت: «بدأت لعب رياضة الريشة الطائرة سنة 2017م بغرض الترفيه وتمضية الوقت مع الأصدقاء، ثم تطور الموضوع إلى هواية، فلجأت إلى التدريبات مع مدربين ولاعبين محترفين في البحرين، والآن أصبحت رياضة الريشة الطائرة جزءاً من حياتي»، مشيرة إلى أن تفضيلها لهذه الرياضية يعود إلى أنها «تعتمد على التركيز، وعلى حركات مدروسة ومتقنة، كما أنها رياضة مليئة بالتحدي والإصرار، لإنجاز الأفضل في كل مرة، وتساعد حركاتها على تقوية القلب، من خلال تحريك كافة عضلات الجسم».
ولفتت محسن إلى أن جائحة فيروس كورونا لم توقف تدريبها على لعبة الريشة الطائرة، حيث واصلت التدريبات الشخصية في المنزل ضمن مساحة محدودة.
وكانت المحاضرة – التي تمارس اللعبة يومين في الأسبوع – حصدت ميدالية ذهبية في بطولة اليوم الرياضي لمملكة البحرين 2021م، وميداليتين ذهبيتين في بطولة المملكة فئة الفردي وفئة الزوجي في مارس من العام الجاري 2022م.
وأعربت محسن عن أملها بأن تحظى رياضة الريشة بشعبية أكبر في البحرين، مؤملة أيضاً بأن تكون جزءاً من منتخب البحرين للريشة الطائرة، وأن تمثل المملكة في البطولات الخارجية والعالمية.
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