اخبار الخليج – برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة البحرين يعزز ربط الخريجين ببيئة قطاع الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإدارة‭ ‬والتسويق‭ ‬بكلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬مسفر‭ ‬مبارك‭ ‬المهندي،‭ ‬بأن‭ ‬الكلية‭ ‬حدثت‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020م،‭ ‬ليتوافق‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬عبر‭ ‬ربط‭ ‬العلوم‭ ‬النظرية‭ ‬بالممارسة‭ ‬المهنية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬عرض‭ ‬وتقييم‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬لستة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬MBA‭) ‬بقسم‭ ‬الإدارة‭ ‬والتسويق،‭ ‬يومي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ (‬8-9‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بالكلية،‭ ‬والمشرف‭ ‬الأكاديمي‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬والهيئات‭ ‬المتعاونة،‭ ‬وطلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بالكلية‭. ‬وأدار‭ ‬الجلسات‭ ‬المشرف‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بقسم‭ ‬الإدارة‭ ‬والتسويق‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محسن‭. ‬

وتندرج‭ ‬المشاريع‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ (‬مشروع‭ ‬التتويج‭ ‬الاستشاري‭) ‬–‭ (‬Capstone Consultancy Project‭) ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬إضافته‭ ‬مؤخراً‭ ‬لخطة‭ ‬البرنامج‭ ‬كبديل‭ ‬عن‭ ‬الأطروحة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬قدرات‭ ‬الخريجين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ربطهم‭ ‬ببيئة‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬بحثي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬مشكلة‭ ‬واقعية‭ ‬تواجهها‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬العام،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬واقعية‭ ‬وعملية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المقابلات‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات‭ ‬ومتخذي‭ ‬القرار‭ ‬بتلك‭ ‬الجهات،‭ ‬وجمع‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬عنها‭. ‬

وقدمت‭ ‬الطالبة‭ ‬أمل‭ ‬عبدالرضا‭ ‬مخلوق،‭ ‬مشروع‭ ‬تحسين‭ ‬آلية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬استفسارات‭ ‬الممولين‭ ‬لدى‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بإشراف‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للجهاز،‭ ‬رنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬فقيهي‭. ‬وقدم‭ ‬الطالب‭ ‬عباس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى،‭ ‬مشروع‭ ‬التوظيف‭ ‬الداخلي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭: ‬تحديد‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬بإشراف‭ ‬المهندس‭ ‬الصناعي‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬العالي‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الطالب‭ ‬طارق‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬فقيهي،‭ ‬مشروع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭: ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين،‭ ‬بإشراف‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬محمود‭ ‬أحمد‭ ‬البحر‭. ‬

وقدم‭ ‬الطالب‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عيسى‭ ‬يوسف،‭ ‬مشروع‭ ‬دراسة‭ ‬تأثير‭ ‬الوباء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭: ‬موزع‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬‮«‬تويوتا‮»‬،‭ ‬بإشراف‭ ‬مروِّج‭ ‬كايزن،‭ ‬سلمان‭ ‬علي‭ ‬كريمي‭. ‬وعرضت‭ ‬الطالبة‭ ‬فاطمة‭ ‬فضل‭ ‬الصفار،‭ ‬مشروع‭ ‬توثيق‭ ‬المعرفة‭ ‬التنظيمية‭: ‬استشارة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬المعرفة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فريق‭ ‬استشاريي‭ ‬التوظيف،‭ ‬بإشراف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ستيفن‭ ‬مور‭. ‬وقدم‭ ‬الطالب‭ ‬فيصل‭ ‬أحمد‭ ‬غياث،‭ ‬مشروع‭ ‬العوامل‭ ‬المؤدية‭ ‬للمنافسة‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬حامد‭ ‬للأصباغ‭: ‬تحليل‭ ‬للتقوية،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أبو‭ ‬حامد‭ ‬للأصباغ،‭ ‬بإشراف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة،‭ ‬محمد‭ ‬غياث‭ ‬الدين‭ ‬الميازي‭. ‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬تبنت‭ ‬آلية‭ (‬التقييم‭ ‬المشترك‭) ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬النهائي‭ ‬للمشروع،‭ ‬لتأكيد‭ ‬واقعية‭ ‬الحلول‭ ‬الاستشارية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المشروع،‭ ‬إذ‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬أحد‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬الممثلين‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬الشركة،‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬الجزئي‭ ‬للمشروع،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬الخبير‭ ‬بمناقشة‭ ‬الطالب‭ ‬فيما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬وحلول‭ ‬استشارية،‭ ‬لدراسة‭ ‬مدى‭ ‬جدوى‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬الواقع‭. ‬

وقال‭ ‬د‭. ‬مسفر‭ ‬المهندي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الخبراء‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬لتقارير‭ ‬الطلبة‭ ‬الاستشارية،‭ ‬وجدية‭ ‬التوصيات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬المشاريع،‭ ‬وإمكانية‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مؤسساتهم‮»‬‭. ‬

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