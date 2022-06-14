اخبار الخليج – برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة البحرين يعزز ربط الخريجين ببيئة قطاع الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس قسم الإدارة والتسويق بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، الدكتور مسفر مبارك المهندي، بأن الكلية حدثت برنامج ماجستير إدارة الأعمال في العام 2020م، ليتوافق مع تطلعات سوق العمل، عبر ربط العلوم النظرية بالممارسة المهنية.
جاء ذلك خلال جلسات عرض وتقييم مشاريع التخرج لستة من طلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بقسم الإدارة والتسويق، يومي الأربعاء والخميس (8-9 يونيو 2022م)، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بالكلية، والمشرف الأكاديمي على المشروع، وممثلي الشركات والهيئات المتعاونة، وطلبة الدراسات العليا بالكلية. وأدار الجلسات المشرف الأكاديمي الأستاذ المشارك بقسم الإدارة والتسويق الدكتور وليد عبدالعزيز محسن.
وتندرج المشاريع تحت اسم (مشروع التتويج الاستشاري) – (Capstone Consultancy Project) الذي تمت إضافته مؤخراً لخطة البرنامج كبديل عن الأطروحة الأكاديمية المتعارف عليها، ويهدف إلى صقل قدرات الخريجين، وتعزيز ربطهم ببيئة قطاع الأعمال، من خلال إجراء بحثي يستند إلى تحليل مشكلة واقعية تواجهها إحدى الشركات أو مؤسسات القطاع الخاص أو العام، وتقديم حلول واقعية وعملية، من خلال عقد مجموعة من المقابلات مع صانعي السياسات ومتخذي القرار بتلك الجهات، وجمع البيانات والمعلومات عنها.
وقدمت الطالبة أمل عبدالرضا مخلوق، مشروع تحسين آلية التعامل مع استفسارات الممولين لدى الجهاز الوطني للإيرادات بمملكة البحرين، بإشراف الرئيسة التنفيذية للجهاز، رنا إبراهيم فقيهي. وقدم الطالب عباس أحمد عبدالله عيسى، مشروع التوظيف الداخلي لشركة ألبا: تحديد طريقة جديدة للتوظيف، بالشراكة مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بإشراف المهندس الصناعي أحمد محمد العالي. كما قدم الطالب طارق عبد اللطيف فقيهي، مشروع بيت التمويل الكويتي: حالة من التحول الرقمي قبل جائحة كورونا، بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي – البحرين، بإشراف مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات، محمود أحمد البحر.
وقدم الطالب عبد الله عيسى يوسف، مشروع دراسة تأثير الوباء على العمل الإضافي: موزع سيارات في البحرين، بالشراكة مع شركة إبراهيم خليل كانو «تويوتا»، بإشراف مروِّج كايزن، سلمان علي كريمي. وعرضت الطالبة فاطمة فضل الصفار، مشروع توثيق المعرفة التنظيمية: استشارة في تطبيق نظام إدارة المعرفة، بالشراكة مع شركة فريق استشاريي التوظيف، بإشراف المدير العام ستيفن مور. وقدم الطالب فيصل أحمد غياث، مشروع العوامل المؤدية للمنافسة الصناعية في أبو حامد للأصباغ: تحليل للتقوية، بالشراكة مع شركة أبو حامد للأصباغ، بإشراف المدير العام للشركة، محمد غياث الدين الميازي.
وجدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال تبنت آلية (التقييم المشترك) في التقييم النهائي للمشروع، لتأكيد واقعية الحلول الاستشارية التي يقدمها المشروع، إذ تتم دعوة أحد خبراء الصناعة أو أحد الممثلين عن المؤسسة أو الشركة، ويكون له الحق في التقييم الجزئي للمشروع، كما يقوم الخبير بمناقشة الطالب فيما يقدمه من مقترحات وحلول استشارية، لدراسة مدى جدوى تطبيقها في الواقع.
وقال د. مسفر المهندي «إن الخبراء أثنوا على المستوى الاحترافي لتقارير الطلبة الاستشارية، وجدية التوصيات والمقترحات التي تضمنتها المشاريع، وإمكانية تطبيقها في مؤسساتهم».
المصدر: الصخير – جامعة البحرين (خديجة عبدالسلام)
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