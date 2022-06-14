محمد بن مسعود - الدمام - طمأن‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الشعب‭ ‬الكويتي،‭ ‬بأن‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬يتمتع‭ ‬بصحة‭ ‬وعافية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألمت‭ ‬بسموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ ‬احتاج‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إلى‭ ‬راحة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يسبغ‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬وتمام‭ ‬العافية‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الكويت: الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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