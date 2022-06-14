عاجل.. ولي عهد الكويت يتعرض لوعكة صحية ويدخل على إثرها لراحة مؤقتة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الديوان الأميري بدولة الكويت أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ألمّت به وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة.
وطمأن الديوان الشعب الكويتي بأن ولي العهد يتمتع بصحة وعافية، داعين الله العلي القدير أن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية.
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