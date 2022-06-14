اخبار الخليج – «جي إف إتش» تؤكد وجود خطط لإستحواذات بقطاع التعليم في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مجموعة «جي إف إتش المالية» الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بخططها لإستحواذات في مصر بقطاع التعليم.

وأضافت المجموعة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجيات التوسع الخاصة بالمحفظة التعليمية «برايتس» المدارة من قبلها.

وأشارت إلى أنه لا يمكن توقع الأثر المالي في الوقت الحالي.