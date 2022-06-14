«المراعي» تقر خطة لدخول قطاع الأسماك والمنتجات البحرية بـ252 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي اليوم الثلاثاء، عن خطة لدخول قطاع الأسماك والمنتجات البحرية، والاستثمار في مرافق تربية “أمهات الدجاج” لدعم الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بإجمالي استثمارات 405 ملايين ريال.

وقالت المراعي في بيان على “تداول السعودية”، إن مجلس إدارتها، أقر خطة استثمارية لدخول قطاع بيع الأسماك والمنتجات البحرية.

وأضافت أن تلك الخطة الاستثمارية تتضمن استثمارًا مبدئيًا بقيمة 252 مليون ريال لإنشاء مرافق صناعية لتجهيز الأسماك والمنتجات البحرية، وستمول من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

وأوضحت أنها ستتيح للمراعي، تزويد عملائها بالأسماك والمنتجات البحرية ذات الجودة العالية، ما سيسهم في توسيع نطاق منتجات الشركة الأمر الذي سينعكس على تعزيز ودعم الأمن الغذائي بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030.

وستعمل الشركة على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهر بعد تاريخ الحصول على هذه الموافقات.

وفي بيان منفصل، قالت شركة المراعي، إن مجلس إدارتها أقر استثماراً بقيمة 153 مليون ريال لتأمين توافر”أمهات الدجاج” للشركة والسوق في السعودية.

وأضافت أن هذا الاستثمار سيسهم في تمكين شركة المراعي من تخفيف مخاطر نقص أعداد “أمهات الدجاج” في المملكة، وذلك باستخدام مرافق تربية “أمهات الدجاج” لإنتاج بيض التفريخ كما تم التخطيط له مسبقاً في توسع الطاقة الإنتاجية في قطاع الدواجن.

وأوضحت المراعي، أن استثمارها الاستباقي في هذا الجانب الحيوي، يأتي لدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، واستمرارها بتقديم منتجات بأعلى معايير الجودة.