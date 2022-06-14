«بلومبيرج»: صندوق البحرين السيادي يدرس إدراج «ألبا» للألمنيوم ببورصة السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وكالة بلومبيرج في خبر لها أن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» يدرس إدراج شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» في البورصة السعودية بعد أكثر من عقدٍ على طرحها للاكتتاب العام في بورصة البحرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تعمل «ممتلكات» مع بنك الاستثمار «مويلس وشركاه» (Moelis & Co) كمستشار مالي للإدراج المحتمل، كما أفاد شخصان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً لخصوصية المعلومات. وأضافا أن «ألبا» باشرت عملية الحصول على الموافقات التنظيمية من السوق المالية السعودية «تداول».

وأشار الشخصان إلى أن الإدراج في السعودية متوقع بحلول نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2023، ويهدف إلى تعزيز سيولة السهم وزيادة تداوله، لكنهما لفتا إلى أن خطط الإدراج أولية ويمكن أن تتغير.

امتنعت «ممتلكات» و»ألبا» و»مويلس» عن التعليق.

تُعدُّ سوق الأسهم السعودية من أكثر البورصات نشاطاً في الشرق الأوسط، ومنذ السماح للأجانب بشراء الأسهم مباشرةً عام 2015، اجتذبت بعضاً من كبار المستثمرين العالميين. وتعمل بورصة الرياض منذ عدة سنوات على جذب الشركات المدرجة في منطقة الخليج، حيث تسعى لتكون مركزاً رئيسياً لتداول الأسهم في الشرق الأوسط.

جمعت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» مبلغ 339 مليون دولار من اكتتابها الأولي 2010. وكانت درست إدراجاً محتملاً في السعودية عام 2014 لكنها علّقت الخطط للتركيز على زيادة الإنتاج بدلاً من ذلك. وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، يمتلك صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» 69% من شركة «ألبا»، والتي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.