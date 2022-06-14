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“الصحة” تسجل 1152 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (1152) إصابة جديدة بفايروس المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي (864) حالة، وحالة وفاة واحدة.

 

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في (780,135) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (91) حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (761,354) حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,176) حالات وفاة.

 

كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة (66,544,534) جرعة لقاح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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