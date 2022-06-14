شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض فرص الدعم التنموية للمزارعين بالقنفذة الخميس القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق صباح يوم الخميس القادم الموافق ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ لقاء ورشةَ عمل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة من برنامج ريف بعنوان (فرص الدعم التنموية للمزارعين وأسرهم ببرنامج التنمية الريفية) ، وذلك على مسرح قاعة المركز الحضاري لبلدية القنفذة بالكورنيش الغربي .

والذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكتب الوزارة محافظة القنفذة .

حيث يستهدف هذا اللقاء الجمعيات الزراعية والمزارعين والمهتمين بالتنمية الريفية ، حيث تستعرض الورشةُ فرصَ الدعم والشروطَ الخاصةَ بالقبول في برنامج الدعم "ريف"، والقطاعات المشمولة بالدعم، وكل ما يتعلق بالبرنامج، إضافة إلى شرح مفصل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة،وكيفية الاستفادة منه في المرحلة القادمة بما يعود بالنفع عليهم.