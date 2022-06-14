أمير الجوف يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالجوف بسام بن ذياب الدرعان.

واطلع سموه على تقرير عن إنجازات “هدف” بالمنطقة للفترة الماضية, مستمعاً لشرح من مدير الفرع بالجوف عن برامج ومشروعات ومبادرات “هدف” لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد المنظمين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

ونوه بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

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من جانبه أعرب الدرعان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف لمتابعته الدائمة والحرص على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.