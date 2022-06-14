محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن نسبة السعي المحددة للوسيط في حالة إبرام عقد جديد.
وأوضحت الشبكة:” إذا كان العقد محدد المدة، وفي حال رغبة الطرفين بإعادة إبرام العقد، يعتبر العقد جديداً، ويستحق الوسيط نسبة السعي ٢.٥%”.
ولفتت:”هذه النسبة يتحملها المؤجر أو المستأجر بالاتفاق”، ويأتي ذلك ردًا على سؤال أحد الأشخاص، بشأن مدى استحقاق الوسيط لنسبة السعي حال انتهاء العقد وإبرام عقد جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر إيجار يكشف عن نسبة السعي المحددة للوسيط حال إبرام عقد جديد.. ويوضح هل يتحملها المؤجر أم المستأجر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.