إيجار يكشف عن نسبة السعي المحددة للوسيط حال إبرام عقد جديد.. ويوضح هل يتحملها المؤجر أم المستأجر؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن نسبة السعي المحددة للوسيط في حالة إبرام عقد جديد.

وأوضحت الشبكة:” إذا كان العقد محدد المدة، وفي حال رغبة الطرفين بإعادة إبرام العقد، يعتبر العقد جديداً، ويستحق الوسيط نسبة السعي ٢.٥%”.

ولفتت:”هذه النسبة يتحملها المؤجر أو المستأجر بالاتفاق”، ويأتي ذلك ردًا على سؤال أحد الأشخاص، بشأن مدى استحقاق الوسيط لنسبة السعي حال انتهاء العقد وإبرام عقد جديد.