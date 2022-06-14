عاجل.. قفزة في أسعار النفط العالمية.. والكشف عن سعر خام “برنت”

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب السوق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة الذي سيصدر غدًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.52% أو بقيمة 63 سنتًا إلى 122.90 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ازدادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.46% أو بقيمة 56 سنتًا عند 121.49 دولار للبرميل.