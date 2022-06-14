وزير المالية يشدد على العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات والصعوبات العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس عشر بعد المئة، أمس بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية رئيس الدورة الحالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.

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