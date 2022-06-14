بشرى سارة.. التوصل لعلاج لمرض يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول علاج لداء الثعلبة الذي يعانيه ملايين الناس حول العالم، الذي يؤدي إلى تساقط الشعر والصلع غير المكتمل.

ووفقاً لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن دواء “Olumiant” -أقراص- تؤخذ عن طريق الفم، يمنع الإنزيم الذي يؤدي إلى الالتهاب الناجم عن داء الثعلبة الحاد، كما أنه يعالج الجسم بشكل كامل بدلاً من بقع معينة يظهر فيها المرض.

وقال كيندال ماركوس، مدير قسم الأمراض الجلدية وطب الأسنان في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن الوصول إلى خيارات العلاج الآمنة والفعالة أمر بالغ الأهمية لعدد كبير من الناس المصابين بالثعلبة الشديدة، لافتاً إلى أن الدواء يعالج هذا الداء الذي يعانيه ملايين الناس حول العالم من جميع الأعمار.