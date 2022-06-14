تحرك عاجل من «الموارد البشرية» لمباشرة شكوى حارس الأمن

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مباشرة فريق من الوزارة لشكوى حارس أمن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يبكي ويشكو من عدم دفع مستحقاته المالية.

وقال “آل حماد”، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه :” إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت، نوضح بأن فريق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية قد باشر الحالة، للتحقق من صحة المعلومات ومتابعة الحيثيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثبت لهم”.

وكان فيديو حارس الأمن الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل وهو يشكو ويبكي بسبب عدم صرف مستحقاته، حاز تعاطف المغردين، مطالبين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحرك والتحقق من شكوى الحارس.