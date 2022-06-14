اخبار الرياضه السعوديه «أخضر السلة» يستعد لمواجهتي إندونيسيا ولبنان

ويشرف على المنتخب إدارياً يسار مختار، والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنياً محمد الكرداني، ومساعداه كريكور كركوريان، وعبدالعال علام، وأمير عيد كمعد بدني، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.
وتم اختيار ١٦ لاعبا للمعسكر هم: (محمد المرواني، مرزوق المولد، نايف الثعلبي، أيوب الهوساوي، ناصر أبو جلاس، ثامر محمد، وخالد عبدالجبار، ومحمد الصقر، ومثنى المرواني، أحمد المختار، فهد السالك، مصعب قاضي، أسامة البرقاوي، علي الشبيلي، أيمن بلال، وناصر العبسي).
وقد لعب الأخضر أربع مباريات في تصفيات كأس العالم منها أمام المنتخب الأردني، حيث خسر مباراة الذهاب وفاز في مباراة الإياب، وفاز على نظيره الإندونيسي، وخسر أمام نظيره اللبناني والتي أقيمت على الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة (C) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيات بنظام الذهاب والإياب وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).
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