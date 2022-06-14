اخبار الرياضه السعوديه 15 سبتمبر موعد انطلاق موسم الطائرة

ويشارك في الدوري الممتاز 12 فريقاً وهم (الأهلي والهلال والفيصلي والترجي والاتحاد والوحدة وضمك والابتسام والخليج والنصر وأبها واليرموك) بنظام الدوري من دورين والفريق الذي يحقق أكثر فوزاً يتحصل على المركز الأول ويتوج بلقب الدوري. وفي دوري الدرجة الأولى تشارك 8 فرق وتلعب البطولة بنظام الدوري من دورين ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني للدوري الممتاز، ويهبط صاحبا المركز السابع والثامن لدوري المناطق.
وستلعب بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب ولدرجة الناشئين بمشاركة 12 ناديا.
يذكر أن نادي الأهلي حقق بطولة الدوري الممتاز للكبار في الموسم المنصرم، وتوج أبها بلقب دوري الدرجة الأولى، فيما حقق الخويلدية بطولتي الدوري لدرجة الشباب والناشئين.
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