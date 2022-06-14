شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: ترقية 50 داعية في ديوان الوزارة وفروعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ترقية 50 داعية على المراتب من السادسة وحتى العاشرة بعد اكتمال كافة المسوغات النظامية لترقيتهم وذلك في ديوان الوزارة وفروعها.

وبهذه المناسبة، شكر فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان باسمه ونيابة عن زملائه الدعاة معالي الوزير حفظه الله على الاهتمام الذي يحظى به الدعاة من دعم ومساندة، مؤكداً أن هذه الترقيات ستكون حافزاً للجميع للعمل على تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.