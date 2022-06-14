شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحة الخليجي: سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدي لبكتيريا المقاومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس الصحة الخليجي بان للمضادات الحيوية خمس حقائق قد يجهلها الكثير من مستخدميها، وأن المضادات تختلف بحسب نوعها وطريقة أستخدامها.

وأردف المجلس بأن أول الحقائق هي أن منها أدوية تعالج العدوى البكتيرية مثل التهاب المسالك البولية، والثانية أن سوء استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه تعبر وأحده من أكبر مهددات الصحة العالمية، كما أن الحقيقة الثالثة تكمن في ان بعض أنواع المضادات غير مناسبة للنساء الحوامل أو المرضعات، مثلاً تجنب أخذ البنسلين في حالة الرضاعة لأنه قد ينتقل من حليب الأم إلى الرضيع.

أما الحقيقة الرابعة فهي أن بعض المضادات تؤثر على فعالية موانع الحمل الهرمونية، وذلك لأن بعضها تزيد من الإنزيمات في الجسم وتُأثر سلباً على موانع الحمل الهرمونية، وأختتم المجلس الحقائق الخمس بان لايمكن علاج العدوى الفيروسية بالمضادات الحيوية، ومثل ذلك في بعض أنواع العدوى الجهاز التنفسي.