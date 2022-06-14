شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة لتجريفهم التربة دون ترخيص بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، يعمل على آلية تعود ملكيتها لمواطن، استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.