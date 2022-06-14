شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الملك عبدالعزيز» و «مداد» توقعان اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس بمقر الجامعة، اتفاقية تعاون مع مركز مداد الدولي لتطوير العمل الخيري ممثلًا في مدير المركز الدكتور خالد بن عبدالله السريحي .

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في مجال الاستشارات في العمل غير الربحي والأوقاف وبالمجال الخيري، خاصة في مجال البحث العلمي والندوات، والمؤتمرات، والأنشطة العلمية والمعلومات والتوثيق، وتبادل المطبوعات والبرامج الثقافية، وكذلك ورش العمل، والدورات التدريبية.

وأكد معالي رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى إلى توسيع التعاون في المجال الخيري مع الجهات الحكومية والخاصة وبمجال العمل غير الربحي والأوقاف. من جانبه أبان الدكتور السريحي، أن الاتفاقية ترفد مؤسسات المجتمع وأفراده من واقع دور الجامعات الرئيس في تنمية القطاعات المختلفة لاسيما جامعة الملك عبدالعزيز.