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«جامعة الملك عبدالعزيز» و «مداد» توقعان اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي

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الدمام - شريف احمد - وقع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس بمقر الجامعة، اتفاقية تعاون مع مركز مداد الدولي لتطوير العمل الخيري ممثلًا في مدير المركز الدكتور خالد بن عبدالله السريحي .

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في مجال الاستشارات في العمل غير الربحي والأوقاف وبالمجال الخيري، خاصة في مجال البحث العلمي والندوات، والمؤتمرات، والأنشطة العلمية والمعلومات والتوثيق، وتبادل المطبوعات والبرامج الثقافية، وكذلك ورش العمل، والدورات التدريبية.

وأكد معالي رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى إلى توسيع التعاون في المجال الخيري مع الجهات الحكومية والخاصة وبمجال العمل غير الربحي والأوقاف. من جانبه أبان الدكتور السريحي، أن الاتفاقية ترفد مؤسسات المجتمع وأفراده من واقع دور الجامعات الرئيس في تنمية القطاعات المختلفة لاسيما جامعة الملك عبدالعزيز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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