محمد بن مسعود - الدمام - أفاد موقع إن بي سي نيوز الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة السعودية يومي 15-16 يوليو من الشهر المقبل.

وذكر الموقع أن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (لم يسمه)، قال إن هذه الزيارة «تأتي في سياق أجندة مهمة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط».

وأضاف: «تركز هذه الأجندة على تحقيق نتائج للشعب الأمريكي، وإنهاء الحروب عن طريق الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – نقلا عن موقع «إن بي سي نيوز».. الأمريكي بايدن يزور السعودية منتصف يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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