اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار ورطب مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند الصباح

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون ضبابيا خفيف في بعض المناطق ثم يتحول إلى حار ورطب.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95% والصغرى 40%.