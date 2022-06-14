«المسند»: الرياض تشهد اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة

محمد بن مسعود - الدمام - توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تشهد الرياض اليوم – بمشيئة الله تعالى – أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن يستمر الحال كذلك حتى 27 من الشهر الجاري، وأنه سيكون طول النهار حوالي13:40ساعة، بينما طول الليل 10:20ساعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية على السهل الساحلي الغربي من مناطق تبوك ومكة والمدينة.

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في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.