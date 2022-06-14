انتهاء العمليات الميدانية لإخماد حريق جبل وادي ضيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ مكة المكرمة أعلن مدني الطائف الانتهاء من العمليات الميدانية لإخماد حريق جبل وادي ضيم في الشفا. جاء ذلك بحسب ما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء. عمليات أرضية وجوية:

وكان مدني الطائف قد أكد في وقت سابق أنه سيطر على حريق قمة جبل وادي ضيم مع استمرار العمليات الميدانية الأرضية والجوية لإخماده في بعض المواقع بمشاركة الجهات المساندة. أخبار قد تهمك

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