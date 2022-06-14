اخبار الرياضه السعوديه «أثقال» المملكة.. يكتسون ذهباً

وحقق الرباع السعودي محمد باسم المرزوق الميدالية الفضية في منافسات الخطف في وزن 61 كيلوجراماً، بعد انتزاعه فضية الخطف برفعه 113 كيلوجراماً.
وعبر بطل العالم الرباع علي مجيد خليتيت عن سعادته بتحقيق الذهب ببطولة العالم قائلاً: هذه خطوة من خطوات المشوار الأولمبي وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات للوطن الذي لم يبخل علينا بشيء.
وذرف البطل العالمي الرباع محمد باسم المرزوق الدموع بعد تحقيقه فضية الخطف التي شعر بعدها بإصابة في المرفق ما حرمه الدخول إلى منافسات النتر والكلين بناء على توصيات طبيب البطولة، ووعد المرزوق أن يعوض ذلك في المحافل والمنافسات القادمة التي لن تثنيني عن تحقيق الإنجازات لوطني، الذي لم يبخل علينا بشيء.
وانتزع الرباع السعودي علي مجيد خليتيت الميدالية الذهبية للنتر بوزن 55 كيلوجراماً في بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب لفئتي الرجال والسيدات المقامة حالياً في مدينة ليون المكسيكية.
وسبق للرباع خليتيت أن حقق الميدالية البرونزية في منافسات النتر بوزن 49 كيلوجراماً ببطولة العالم الافتراضية للناشئين لرفع الأثقال التي أقيمت قبل عامين بتنظيم من اتحاد البيرو، وحقق في العام الماضي فضية وبرونزية العالم التي أقيمت في جدة، ليعود هذا العام ويحقق الميدالية الذهبية.
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