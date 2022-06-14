محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال العلاقات العامة للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو “قائد فريق العلاقات العامة” مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، فضلًا عن ضرورة وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات في وظيفة مماثلة.
وأشارت إلى أن للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المقاولين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.