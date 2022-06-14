هيئة المقاولين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال العلاقات العامة للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو “قائد فريق العلاقات العامة” مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، فضلًا عن ضرورة وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات في وظيفة مماثلة.

وأشارت إلى أن للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية