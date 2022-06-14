لجنة الإعلام والتوعية تحذر من محتال يتصيد عملاء البنوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من مكالمات احتيال تأتي لعملاء البنوك تحذرهم من قفل الحساب، ونشرت اللجنة على موقع التواصل “تويتر”، مكالمة حقيقية بين مُحتال وأحد العملاء. وتحت اسم مزيف وانتحال صفة موظف، ادعى المُحتال أنه يعمل في بنك الرياض ويريد البيانات الشخصية للعميل لمنع قفل الحساب، فيما رفض العميل تقديم أي معلومات للمُحتال. وقالت لجنة الإعلام والتوعية: إذا وصلتك مكالمة من محتال يُبلغك فيها بأن حسابك سيقفل، تجاهل المكالمة وبلّغْ عن المحتال. أخبار قد تهمك

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