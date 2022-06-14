محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف العرفج، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تلك العقوبات المالية تفرض وتحال إلى لجان مختصة في الهيئة تنظر في تلك المخالفات وفق أهمية الدواء. وتابع، أن الهيئة تعمل على وضع تدابير بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية من أجل توفير الدواء للمستهلك وفق أعلى المعايير. وأكمل العرفج، أن تلك المعايير تشمل تطبيق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بحيث تلزم الهيئة مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية بأن يكون لها مخزون يكفي 6 أشهر لجميع مستحضراتها المسجلة. وحول أبرز المستحضرات التي تم ضبط منشآت لم توفرها، قال العرفج: إنها تشمل مستحضرات أساسية يحتاجها المريض وتم ضبطها من خلال الجولات الرقابية على المستودعات. أخبار قد تهمك وواصل رئيس تفتيش المنشآت الدوائية في هيئة الغذاء والدواء، أن الهيئة تراقب وتتبع وتوفر الدواء في جميع مناطق المملكة بجميع محافظاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تفتيش المنشآت بـ«الغذاء والدواء»: عقوبات مالية على الشركات المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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