محمد بن مسعود - الدمام - بعد 17 عاماً من الزواج “سامية جمال” أكتشفت هذا الشيء الخطير في زوجها “رشدي أباظة” فطلبت الطلاق على الفور لن تصدق ماهو السبب ؟!

كشف الفنان المصري الراحل “سمير صبري”، بتصريحات صحفية قبل وافته عن السبب الحقيقي لإنفصال الفنان “رشدي أباظة” وزوجته “سامية جمال”. وقال صبري أن الفنان رشدي أباظة تأثر كثير بوفاة المخرج عز الدين ذوالفقار، لأنه دعمه كثيراً خلال مسيرته الفنية، وأصبح رشدي يسكر كثيراً وزادت من عصبيته بعد وفاة “ذو الفقار”، وكان “يبهدل زوجته سامية جمال ويعاملها بقسوة” و “مكانش بيفوق من الخمرة”.

وأضاف سمير صبري، أن “سامية جمال”، كانت تقف إلى جانل رشدي أباظة وتسامحه على كل تصرفاته، وتكافح من أجل توقيفه عن الشرب حتى أنهما تشاجرا مرة، وقال لها: “أنا عشت طول حياتي حر وهاموت حر.. ومش هاسمح لحد أن يتحكم فيا”.

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وأوضح صبري أن “سامية جمال”، فشلت في اقناع رشدي أباظة بالتوقف عن الشرب، فأستسلمت للأمر الواقع وطلبت الطلاق، فجمع رشدي أغراضه وغادر منزله بعد 17 عاماً من الزواج.

وكان رشدى أباظة، الشهير بإسم “فتى الشاشة الوسيم”، قد تزوج من الراقصة الشهيرة الجميلة سامية جمال، فى أوائل الستينات، بعد اشتراكهما معا في الفيلم الشهير «الرجل الثاني» عام 1959، واستمر هذا الزواج 14 عامًا.

عرف عن الفنان الراحل رشدي أباظة، إفراطه في شرب الخمر، وعانت الفنانة سامية جمال، فى آواخر أيامها مع رشدي أباظة، من سوء المعاملة، وتضرره من شرب الخمر الذي كان يتناوله حتى في افطار رمضان.

رشدي أباظة وسامية جمال، كانا كأي زوجين يوجد بينهما بعض الاختلافات العادية، والتي كانت دائمًا تدور بسبب تناول رشدي أباظة للخمر، فقد قال في مذكراته: «قد ظلت سامية ضد أن أسكر وبين كل ثلاث مرات نختلف فيها تستطيع أن تؤكد أن مرتين منهما بسبب السكر، ومن عادة سامية ألا نخوض المعارك عند الخلاف، إنها تعلن رأيها وتلوذ بالصمت تخاصمني ولكني في دوامة الخمر أتصورها تجيب فأدير حوارًا هي في مخيلتي أحد أطرافه مع أنها ليست في موقعها».