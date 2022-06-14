عاجل.. نجاة النجم المصري محمد هنيدي وأسرته من حريق هائل بشقته (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

نشر الفنان محمد هنيدي، منذ قليل بوست عبر حسابه الرسمي فيسبوك صورتين من منزله توضح أثار حريق بسبب ماس كهربائي، ولكن الأمر لم يتطور وتم أطفائها سريعا

وطمأن جمهوره قائلا: “الحمد لله بيتي ولع.. بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وانها جات على قد كدة ولحقنا بدري”

والجدير بالذكر أن أخر أعمال محمد هنيدي هو فيلم الأنس والنمس بطولته ومجموعة من النجوم منهم منه شلبي