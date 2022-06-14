مفاجأة في مطالب الشباب بقضية شراحيلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشفت مصادر، أن إدارة نادي الشباب، طالبت في شكواها لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، بتعويض قدره 21 مليون ريال.

وأوضحت المصادر أن مطالب الشباب تضمنت تعويضًا بـ 20 مليون ريال نظير الانتهاك الصريح لحقوق نادي الشباب، ومخالفة عقود الدعاية والإعلان -وفقا لما جاء في الشكوى-، إضافة إلى مبلغ مليون ريال غرامة على إدارة نادي الاتحاد بسبب ما سماه “التحايل على قواعد الانتقال”، بحسب الرياضية.

كما طالب الشباب بمنع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد في فترتين، وإيقاف أحمد شراحيلي ستة أشهر، مع مخاطبة اللجنة البنك المركزي للإفصاح عن المبالغ الواردة للحسابات البنكية للاعب في آخر ثمانية أشهر، ومعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، والمدير التنفيذي لكرة القدم، ومدير الاحتراف، والإداريين.