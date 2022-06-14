محمد بن مسعود - الدمام - أميرة أردنية حسناء تخطف الأنظار بجمالها خلال عقد قرانها .. والملك عبدالله يفاجئها بالحضور شخصيا والمفاجأة من هو العريس ؟؟ (صور)

شاركت الأميرة دينا المرعد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لكتب كتاب ابنتها شيرين. وأشارت الأميرة دينا إلى أن زوج ابنتها هو السيد التي وصفته عبر منشورها بابنها الجيد جعفر النابلسي، وذلك بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ودعت لهم خلال منشورها بالتوفيق والحماية. وقد خطفت الأميرة شيرين الأنظار بإطلالتها الجميلة خلال العقد، وتداول الناشطون صورها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين للأميرة زواجا سعيدا.

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