وظائف شاغرة بشركة «المراكز العربية» للعمل في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلنت شركة المراكز العربية (Arabian Centres) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بفروع الشركة في الرياض وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: ـ مدير المرافق المؤهلات والخبرات: ـ درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها ـ يفضل درجة الدراسات العليا التقنية طريقة التقديم : ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 13 يونيو 2022م. ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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