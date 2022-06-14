شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ونائب وزير الرياضة يتوّجان أبطال نخبة المملكة لدوري المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توّج معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، بطلي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، التي اختتمت منافساتها مساء أمس (الاثنين) على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وحقق المركز الأول لفئة 15 عاماً، فريق متوسطة الفرسان من منطقة الرياض، ونال كأس البطولة وجائزة مالية قدرها مليون ريال، بعد أن كسب المباراة النهائية أمام نظيره فريق متوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية ،الذي حل ثانياً محققاً جائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، فيما جاء بالمركز الثالث فريق متوسطة صهيب الرومي من محافظة الأحساء ونال جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، تلاه في المركز الرابع فريق متوسطة سيبويه من منطقة القصيم وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وحقق المركز الأول لفئة 18 عاماً، فريق ثانوية الرازي من محافظة جدة، وتوج بكأس البطولة وبجائزة مليون ريال، بعد فوزه على نظيره فريق ثانوية طيبة من محافظة الزلفي الذي نال المركز الثاني وحصل على 500 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث فريق ثانوية بن حميد من منطقة القصيم وحصل على 250 ألف ريال، يليه في المركز الرابع فريق ثانوية القيصومة من محافظة حفر الباطن ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.

كما تم تتويج اللاعبين فئة 15 عاماً حيث حصل حمد غازي العسيري من المنطقة الشرقية على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، ونال صابر بخيت من المنطقة الشرقية جائزة هداف البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حقق إبراهيم العبود من الأحساء جائزة أفضل حارس في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال.

وفي فئة 18 عاماً حصل أحمد البداح من الزلفي على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، ونال ثامر الخيبري من جدة جائزة هداف البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حقق فارس أفندي من الزلفي، جائزة أفضل حارس في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال.

ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقاً من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.