شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث المستجدات مع وزير الصحة الموريتاني وسفير قيرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة في مقر المركز بالرياض، أمس، مع وزير الصحة في جمهورية موريتانيا المختار ولد داهي، مستجدات المشاريع الصحية المزمع تنفيذها في جمهورية موريتانيا وسبل إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية هناك.

وقدم ولد داهي شكره الجزيل للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - على مجمل المساعدات المقدمة إلى بلاده، وتطلعه لاستمرار دعم القطاع الصحي وبناء قدراته.

كما بحث د. الربيعة، في مقر المركز في الرياض، أمس، مع سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف، مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة في قيرغيزستان وسبل تطويرها. وأشاد السفير ماريبوف بالأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب المتضررة والمنكوبة التي شملت جميع دول العالم بدون تمييز.