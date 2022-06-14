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القيادة تهنئ رئيس وزراء سلوفينيا بتشكيل الحكومة

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، روبرت غولوب، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، روبرت غولوب، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده. وعبَّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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