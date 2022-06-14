شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء سلوفينيا بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، روبرت غولوب، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، روبرت غولوب، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده. وعبَّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.