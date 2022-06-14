شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين المملكة والدنمارك في «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، في مكتبه أمس، مع وفد دنماركي برئاسة المديرة السياسية في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك السفيرة كرستينا ماركوس لاسن، وحضور سفير الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي البنَّاء بين المملكة والدنمارك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وتنميتها.

وأبرز د. العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية وفق رؤية 2030.