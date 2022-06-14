شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات واسعة لوفد الشورى مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية د. إبراهيم بن محمود النحاس، جمهورية تشيلي، تلبية لدعوة مقدمة من البرلمان التشيلي، أجرى الوفد خلالها عددا من اللقاءات والاجتماعات مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

والتقى وفد اللجنة خلال الزيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي السيناتور ألفارو إليسادي سوتو في مقر المجلس بمدينة فالبراييسو، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التشيلية السعودية بمجلس الشيوخ التشيلي، وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون البرلماني بين مجلسي الشورى والشيوخ، بما يسهم في تقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى الوفد رئيس مجلس النواب التشيلي راؤول سوتو ماردونيز، جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي التي من شأنها تعزيز العمل البرلماني، وضرورة تكثيف تبادل الزيارات البرلمانية بين المجلسين، كما عقد الوفد اجتماعا في مقر وزارة الخارجية التشيلية مع نائب وزيرة الخارجية خيمينا فوينتس، وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات من خلال رؤيتها 2030، ودور المملكة الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما بحث الجانبان التعاون في عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واجتمع الوفد أيضا بعدد من ممثلي كبرى الشركات والغرف والنقابات التجارية التشيلية ورجال الأعمال، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وضم وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس د. إبراهيم بن محمود النحاس، عددا من أعضاء المجلس، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية، وهم: اللواء علي آل الشيخ، وبندر عسيري، ود. فيصل آل فاضل، ود. وائل الإدريسي.