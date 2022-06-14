شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون نوفمبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية «ASBU» موافقة أعضاء المجلس التنفيذي بالإجماع على استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الإذاعة والتليفزيون، أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، خلال المدة 7- 10 نوفمبر القادم في الرياض، ويعد المهرجان أحد أهم الملتقيات الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي، نظرا لتاريخه الممتد إلى ما يقارب الأربعين عاما.

وأكد أعضاء الاتحاد أن اختيار الرياض لإقامة المهرجان يأتي تقديرا لدور المملكة الفاعل ونجاحها في إدارة عدد من المناسبات الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي في المجالات كافة، منها المجال الإعلامي.

وقال رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون محمد بن فهد الحارثي، إن استضافة المملكة تأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز التعاضد والتكاتف بين الدول العربية، وتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك وفق أعلى المعايير العالمية.