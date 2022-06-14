شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين تقنية البنات بالأحساء والفتح الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية م. بدر العبدالواحد، وقعت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، مذكرة تفاهم مع نادي الفتح الرياضي، بمقر الكلية.وأشارت عميد الكلية سارة الصرعاوي، إلى أن الكلية تسعى بشكل جاد إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة المبنية على رؤية 2030، إذ لا يقتصر دورها على التدريب فحسب؛ بل تهدف إلى توفير بيئة تدريبية حديثة وآمنة مع تقديم خدمات شاملة لدعم المتدربات، وتعزيز مشاركتهن من خلال تأهيلهن وتمكينهن بعدة مجالات، ومن بينها المجالات الرياضية

وأضاف المدير العام للتدريب التقني والمهني م. بدر العبدالواحد، أن المذكرة تأتي استشعارا للدور التكاملي بين الجهتين في تحقيق الرؤى والتطلعات للقيادة الرشيدة، في دعم القطاعات الرياضية، ودعم التكامل بين القطاعات بما يحقق المنفعة العامة.