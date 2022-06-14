شكرا لقرائتكم خبر عن 3721 مشاركا في معرض «حياتك أغلى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت صحة الأحساء في المعرض التوعوي والوقائي «حياتك أغلى»، بتنظيم وزارة الحرس الوطني ممثلة بشعبة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية، الذي يهدف إلى التوعية بأضرار استخدام المخدرات، وأعراضها وتأثيرها على الفرد، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين 3721 شخصا.

وسلطت المشاركة الضوء على الأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها، مثل: ضغط الدم وداء السكري والسمنة، إضافة إلى التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، والتغذية السليمة، وصحة الفم والأسنان، ومكافحة التدخين.