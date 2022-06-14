شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إطلاق البرنامج الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لعام 1443هـ، للسنة الرابعة على التوالي، ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات اللغوية بأسلوب عصري لجميع الفئات العمرية.

ويشمل البرنامج العديد من الدورات التي تستهدف مهارات مختلفة، ومنها: تطوير مهارات اللغة الإنجليزية العامة والأكاديمية، والتأهيل لاختبار الأيلتس، ودورات متخصصة في الكتابة والمحادثة، وتقدم حضوريا أو عن بُعد بطرق تفاعلية، تستمر لمدة 4 أسابيع بمعدل 40 ساعة تدريبية، تتخللها أنشطة صفية وأنشطة لا صفية؛ لتعزيز استخدام اللغة في الحياة اليومية.

وتهدف دورة اللغة الإنجليزية العامة إلى تزويد المتدربات بأساسيات التحدث باللغة الإنجليزية، ومهارات الاتصال الضرورية المستخدمة في الحياة اليومية، بينما دورة اللغة الإنجليزية الأكاديمية تركز على تطوير المهارات الأكاديمية، والتواصل في إطار أكاديمي، وتزويد المتدربة بالأدوات المناسبة التي تؤهلها لتخصصها المستقبلي المختار أو للدراسة في برامج بحثية أو دراسات عليا.

وتركز دورة الإعداد لاختبار الأيلتس على الإسهام في تحقيق أهداف المتدربة الوظيفية، والحصول على فرص قبول في التعليم العالي عن طريق تطوير المهارات اللغوية الأربع «القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة»، والتدريب على إتقانها، لتحقيق أفضل النتائج في الاختبار، وتهدف الدورة المقدمة للأطفال إلى تعليم اللغة الإنجليزية للمتدربات في إطار يشجعهن على المشاركة في أنشطة لغوية تعزز من ثقتهن في استخدام اللغة.

وأنشئ المعهد بعد موافقة وزير التعليم عام 1439هـ انطلاقا من رؤية المملكة 2030، ويضم حوالي 240 عضو هيئة تدريس لنخبة من المعلمات ذوات الخبرات والكفاءات العالية، ويرمي إلى تحقيق إحدى ركائز الرؤية في تزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.