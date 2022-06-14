شكرا لقرائتكم خبر عن «الديوانية الخيرية» تطلق مبادرة «دمك حياة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، اليوم، حملة التبرع بالدم تحت شعار «دمك حياة»، أطلقتها مؤسسة الديوانية الخيرية بالشراكة مع وزارة الصحة وعدة جهات أخرى، وتستهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، والعمل على الاكتفاء التام من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة.

وأوضح ممثل ومشرف مشاريع المؤسسة بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز العوض، أن الحملة في المنطقة الشرقية ستضم الدمام والأحساء والجبيل، وهدفها الرئيسي حث المجتمع على التبرع بالدم، وشكر المتبرعين وتحفيزهم وتشجيعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم، ودعم مراكز التبرع التابعة لوزارة الصحة، وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم، وذلك بالتعاون مع المنصات الرسمية للتبرع بالدم بوزارة الصحة والجهات الخاصة والجمعيات المتخصصة في جميع مدن ومحافظات المملكة، خلال اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأضاف: احتضنت الحملة في السنوات الماضية 50 موقعا في 143 منطقة من مناطق المملكة، شملت 120 فرصة تطوعية لـ750 متطوعا بقيمة اقتصادية للتطوع بلغت 500 ألف ريال، وتهدف الحملة إلى زيادة أرقامها في المرحلة المقبلة في مجال التوعية التطوعية للتبرع بالدم.