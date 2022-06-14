شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «المتقاعدين» يتعرف على خدمات «جمعية سيهات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من أعضاء وعضوات لجنة الزيارات والمناسبات بجمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، مقر جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بمدينة سيهات، ضمن أهداف الجمعية بما يتوافق مع رؤية 2030، واشتمل برنامج الزيارة على جولة تعريفية في عدد من الأقسام الطبية والتأهيلية، إضافة إلى أقسام الرعاية الاجتماعية لكبار السن من الرجال والسيدات.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين محمد القرناس، حرص الجمعية على تفعيل المسؤولية الاجتماعية باعتبارها إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق الاستدامة لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح ومزدهر، وقال رئيس لجنة المناسبات بالجمعية عبدالله البوشي، إن الزيارة تؤكد أهمية التواصل بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة، بجانب التعرف على الدور الذي تقدمه للمستفيدين، فيما أشارت رئيس اللجنة النسائية بجمعية المتقاعدين فوزية العقيلي، إلى أن الجمعية لديها إستراتيجية تهدف إلى أن يكون للمتقاعد دور إيجابي في خدمة المجتمع.